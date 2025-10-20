’پیوٹن تمہیں برباد کردے گا‘: ٹرمپ کی یوکرینی صدر کے سامنے گالیاں، جنگی نقشے اٹھا کر پھینک دیے
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی پر روس کی شرائط قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہوئے اُنہیں خبردار کیا کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا ہے کہ اگر یوکرین نے یہ شرائط نہ مانیں تو وہ پورے ملک کو ”تباہ“ کر دے گا
فنانشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق، یہ ملاقات وائٹ ہاؤس میں ہوئی، جس دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور ٹرمپ نے جنگ کے نقشوں کو مسترد کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ٹرمپ نے یوکرین کے جنگی نقشوں کو نظرانداز کرتے ہوئے کہا کہ زیلنسکی کو پورے ڈونباس علاقے کو روس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ بعد ازاں، ٹرمپ نے موجودہ محاذ پر جنگ کے خاتمے کے لیے فریز کرنے کی تجویز دی۔
یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب ٹرمپ نے اسرائیل-حماس جنگ بندی کے بعد ایک اور کوشش کی تھی تاکہ یوکرین کی جنگ کا خاتمہ ہو سکے۔
یوکرینی عہدیداروں کی امیدیں یہ ہیں کہ وہ واشنگٹن سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ٹوماہاک کروز میزائل حاصل کریں گے، لیکن ٹرمپ نے اس امداد کی منظوری دینے سے انکار کر دیا۔
ملاقات کے دوران، یورپی عہدیداروں نے فنانشل ٹائمز کو بتایا کہ ٹرمپ نے پیوٹن کی باتیں زیلنسکی تک پہنچائیں، جس میں پیوٹن نے اپنی فوجی کارروائی کو ”خاص آپریشن“ قرار دیا، جو کہ جنگ نہیں بلکہ صرف ایک آپریشن ہے۔ ٹرمپ نے زیلنسکی کو دھمکی دی، ”اگر پیوٹن چاہے گا، تو وہ تمہیں تباہ کر دے گا۔“
ایک موقع پر، ٹرمپ نے یوکرین کے جنگی نقشے پھینک دیے اور کہا کہ وہ ان نقشوں سے ”تنگ“ آ چکے ہیں، اور یہ سرخ لائن بھی نہیں پہچانتے جو محاذ کو ظاہر کر رہی تھی۔
ٹرمپ نے مزید کہا کہ روس کی معیشت بہترین ہے، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ماسکو دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔
روس کی نئی تجویز کیا ہے؟
پیوٹن نے ٹرمپ کو اپنی تازہ ترین تجویز میں کہا ہے کہ یوکرین اپنے زیر کنٹرول ڈونباس کے علاقے روس کے حوالے کرے اور بدلے میں اسے خیرسون اور زاپوریژیا کے کچھ حصے ملیں گے۔ یہ تجویز پیوٹن کی اگست کی تجویز سے ایک چھوٹا قدم پیچھے ہے، جس میں انہوں نے یوکرین سے پورا ڈونباس اور خیرسون و زاپوریژیا کے علاقے لینے کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم، یوکرینی حکام نے اس تجویز کو مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیا ہے۔
وائٹ ہاؤس میں لفظوں کی جنگ
یہ ملاقات ایک اور تیز ملاقات کی عکس بندی کرتی ہے، جو فروری میں ہوئی تھی، جس میں ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی ونس نے زیلنسکی پر امریکی حمایت کا شکریہ ادا کرنے میں کمی کا الزام عائد کیا تھا۔
یورپی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ملاقات کے دوران زیلنسکی کو مسلسل لیکچر دیتے ہوئے پیوٹن کے دلائل دہرائے اور یوکرین کو اس تجویز کو قبول کرنے پر زور دیا۔
زیلنسکی نے اتوار کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا کہ وہ امریکا، یورپ اور جی7 ممالک سے جنگ کے خاتمے کے لیے ”فیصلہ کن اقدامات“ کی توقع رکھتے ہیں۔
ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ امن کے قیام کے حوالے سے پُرامید ہیں اور پیوٹن سے مزید بات چیت کے لیے تیار ہیں، انہوں نے کہا، ”پیوٹن کچھ نہ کچھ لے گا، اس نے کچھ جائیداد جیت لی ہے۔“
ٹرمپ اور پیوٹن نے جنگ کے بارے میں ایک اور ملاقات کی تجویز دی ہے، جو اگلے دو ہفتوں میں ممکنہ طور پر بڈاپسٹ میں ہو سکتی ہے۔ ان دونوں کا آخری اجلاس 15 اگست کو الاسکا میں ہوا تھا، جس میں کوئی پیشرفت نہیں ہوئی تھی اور پوتن نے ٹرمپ کے فوری جنگ بندی کے مطالبے کو مسترد کر دیا تھا۔