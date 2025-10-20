Dharkan | Promo EP - 23 | Tonight 8:00 pm | Aaj Entertainment Dharkan | Promo EP - 23 | Tonight 8:00 pm | Aaj Entertainment Published 20 Oct, 2025 01:00pm Programs Join our Whatsapp Channel Facebook Twitter Whatsapp Comments Dharkan | Promo EP - 23 | Tonight 8:00 pm | Aaj Entertainment Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 Characters تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین پاک–افغان دوحہ مذاکرات کا پہلا دور مکمل: ’ٹی ٹی پی کے حملے نہ ہوئے تو پاکستان ردِعمل سے گریز کرے گا‘ افغانستان کا سہ ملکی سیریز کھیلنے سے انکار، زمبابوے نے پی سی بی کی دعوت قبول کرلی اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی: ٹی ایل پی اچانک حکومت کے نشانے پر کیوں آئی؟ پاک–افغان دوحہ مذاکرات کا پہلا دور مکمل: ’ٹی ٹی پی کے حملے نہ ہوئے تو پاکستان ردِعمل سے گریز کرے گا‘ افغانستان کا سہ ملکی سیریز کھیلنے سے انکار، زمبابوے نے پی سی بی کی دعوت قبول کرلی اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی: ٹی ایل پی اچانک حکومت کے نشانے پر کیوں آئی؟ تازہ ترین 26 نومبر احتجاج: علیمہ خان کے تیسری بار ناقابل ضمانت وارنٹ جاری، گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم غزہ پر دوبارہ بمباری: ٹرمپ کے داماد اور امریکی نائب صدر امن معاہدہ بچانے کے لیے اسرائیل روانہ پاک افغان تجارت دوبارہ شروع ہوگی، افغانستان پاکستانی بندرگاہ استعمال کرسکے گا، وزیر دفاع