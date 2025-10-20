State Bank Brings Good News: Pakistan’s Current Account Turns Surplus – Aaj News Pakistan
State Bank Brings Good News: Pakistan’s Current Account Turns Surplus – Aaj News Pakistan
مزید خبریں
🔴LIVE | PM Shehbaz Sharif addresses Diwali ceremony in Islamabad - Pakistan News
Mohsin Naqvi Meets Bilawal Bhutto to Ease Political Tensions – Aaj News Pakistan
Government School in Muhammad Musa Chachar Village, Children Study Under Open Sky – Aaj News
Deadly Karachi firing leaves two religious party members de*d - Pakistan News
Winter Brings Surge in Fish Demand in Bhalwal – Aaj News Pakistan
7PM Aaj News Headlines | Pakistan Afghanistan Ceasefire-Big News From Torkham Border
مقبول ترین