کمیٹیاں نہ بھر پانے پر بیروزگار باپ نے دو کمسن بیٹیاں ذبح کر ڈالیں
کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد بلاک جی کوثر نیازی کالونی میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے، جہاں ایک سفاک باپ نے اپنی دو کمسن بیٹیوں کو قتل کردیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کی شناخت اکبر ولد عبدالستار کے نام سے ہوئی ہے جسے جائے وقوعہ سے گرفتار کرلیا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق ملزم اکبر نے اپنی 11 سالہ بیٹی عالیہ اور 10 سالہ زینب کو ذبح کر کے قتل کیا۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزم شدید مالی دباؤ اور قرضوں میں مبتلا تھا۔ وہ طویل عرصے سے بےروزگار تھا اور کمیٹیوں کے واجبات ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے ذہنی دباؤ میں آ گیا تھا۔
ملزم کے بیٹے کا کہنا ہے کہ والد نے کمیٹیوں کے پیسے عیاشی میں اڑادیے اور سزا میری بہنوں کو دی۔ جبکہ ملزم کے بھائی نے اسے انسان کے روپ میں شیطان قرار دیا۔ محلے والوں کا کہنا ہے کہ ملزم کو کڑی سزا دے کر نشانہ عبرت بنایا جائے۔
حکام کے مطابق ملزم کے چھ بچے ہیں، جن میں ایک بیٹا اور پانچ بیٹیاں شامل ہیں۔ مقتولہ زینب اور عالیہ تیسرے اور چوتھے نمبر کی بیٹیاں تھیں۔
پولیس کے کرائم سین یونٹ نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔
پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کردی ہے، جب کہ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ ملزم گزشتہ کئی دنوں سے شدید پریشانی میں مبتلا نظر آتا تھا اور اس نے اپنے مالی حالات کا کئی بار اظہار بھی کیا تھا۔