لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

منگل, اکتوبر 21, 2025  
28 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Pak-Afghan Peace Agreement: When Will the Border Reopen? – Aaj News Pakistan

Pak-Afghan Peace Agreement: When Will the Border Reopen? – Aaj News Pakistan
Published 21 Oct, 2025 04:30pm
ویڈیوز
Pak-Afghan Peace Agreement: When Will the Border Reopen? – Aaj News Pakistan
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین