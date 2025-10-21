لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

منگل, اکتوبر 21, 2025  
28 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Inflation Hike Across The Country | Tomato Rate Hike In Pakistan | Breaking News

Inflation Hike Across The Country | Tomato Rate Hike In Pakistan | Breaking News
Published 21 Oct, 2025 07:30pm
ویڈیوز
Inflation Hike Across The Country | Tomato Rate Hike In Pakistan | Breaking News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین