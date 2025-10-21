لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

بدھ, اکتوبر 22, 2025  
28 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Karachi Double Murder | Father Kills Daughters | North Nazimabad Tragedy - Pakistan news

Karachi Double Murder | Father Kills Daughters | North Nazimabad Tragedy - Pakistan news
Published 21 Oct, 2025 10:30pm
ویڈیوز
Karachi Double Murder | Father Kills Daughters | North Nazimabad Tragedy - Pakistan news
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین