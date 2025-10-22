تہران میں فرانسیسی سفارتخانے کے باہر فرانس میں قید ایرانی طالبہ کی رہائی کے لیے احتجاج
تہران میں ایرانی طلبا نے فرانسیسی سفارت خانے کے باہر احتجاج کیا ہے۔
مظاہرین نے فرانس کی جیل میں قید ایرانی گریجویٹ طالبہ مہدیہ اسفند یاری کی رہائی کے لیے نعرے لگائے ہیں۔
فرانس میں ایرانی طالبہ کو اسرائیل کے خلاف سوشل میڈیا پوسٹ پر گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ 7 ماہ سے حراست میں ہیں۔
مہدیہ اسفندیار کے مقدمے سے ایک روز قبل، سینکڑوں طلبہ، فنکاروں اور ثقافتی کارکنوں نے فرانسیسی سفارتخانے کے سامنے جمع ہو کر ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔
مہدیہ اسفندیار، جو فرانس کے شہر لیون میں لسانیات کی ماسٹرز کی طالبہ ہیں، کو ایران واپسی سے 10 دن قبل یکم مارچ 2025 کو گرفتار کیا گیا تھا۔
ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک ٹیلی گرام چینل چلایا جو فلسطینی عوام کی حمایت کرتا تھا۔
گرفتاری کے بعد سے مہدیہ 234 دنوں سے پیرس کے قریب فریسن جیل میں تنہائی کی قید کا سامنا کر رہی ہیں۔