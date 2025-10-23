US launches major operation in Pacific Ocean, destroys boat - Aaj News
US launches major operation in Pacific Ocean, destroys boat - Aaj News
مزید خبریں
Police arrest six wanted suspects in major operation - Aaj Pakistan News
Flood Devastation in Punjab – Rescue and Relief Operations Underway - Aaj News Pakistan
🔴Live:Deputy Prime Minister Ishaq Dar Addresses Regional Transport Ministers Conference2025Islamabad
Village Attack | Shooting Incident | 1 K*lled 3 Injured | Police Investigation - Aaj Pakistan News
10AM Aaj News Headlines: Russia’s drone att**k on the Ukrainian city of Kiev - Aaj News Headlines
Punjab Sports Gala Kicks Off – Exciting Football, Badminton, Tug of War & Racing Events!
مقبول ترین