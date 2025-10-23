لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعرات, اکتوبر 23, 2025  
29 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

پولینڈ کےنائب وزیراعظم و وزیرخارجہ 2روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے

پولش نائب وزیراعظم پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے ملاقات کریں گے، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی بات چیت ہوگی
ویب ڈیسک
شائع 23 اکتوبر 2025 10:00am
پاکستان

پولینڈ کے نائب وزیراعظم و وزیرخارجہ رادؤسواف سکورسکی 2روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔

پولش نائب وزیراعظم رادؤسواف کی2روزہ دورے پر پاکستان آمد پر ایڈیشنل فارن سیکرٹری خالد جمالی نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔

پولینڈ کے نائب وزیراعظم اپنے دو روزہ دورہ کے دوران پاکستانی ہم منصب نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے، ملاقاتوں میں دوطرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی بات چیت ہوگی۔

AAJ News Whatsapp

ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پولینڈ کے نائب وزیر اعظم دو روزہ سرکاری دورے پر پاکستان آئے ہیں، یہ وزیر خارجہ سکورسکی کا پاکستان کا دوسرا سرکاری دورہ ہوگا، ان کا پہلا دورہ پاکستان 2011 میں ہوا تھا۔

پاکستان اور پولینڈ کے درمیان دوطرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہوگا، مذاکرات کے بعد دونوں وزرائے خارجہ مشترکہ پریس اسٹیٹمنٹ دیں گے۔

ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان پولینڈ کے ساتھ باہمی تعاون کے فروغ کے لیے پُر عزم ہے۔

سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پولش وزیر خارجہ یہ 2 روزہ دورہ وزیرخارجہ اسحاق ڈرا کی دعوت پر کر رہے ہیں۔

Polish Deputy

Prime Minister and Foreign Minister

arrive in Pakistan

on 2 day visit

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین