لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعرات, اکتوبر 23, 2025  
29 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

Traveling on Karachi’s roads has become a test for citizens - Aaj News Pakistan

Traveling on Karachi's roads has become a test for citizens - Aaj News Pakistan
Published 23 Oct, 2025 12:00pm
ویڈیوز
Traveling on Karachi’s roads has become a test for citizens - Aaj News Pakistan
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین