لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعہ, اکتوبر 24, 2025  
02 Jumada Al-Awwal 1447  
Monsoon 2025

6PM Aaj News Headlines | US Warns Russia Over Sanctions, Trump Ends Canada Trade Talks

6PM Aaj News Headlines | US Warns Russia Over Sanctions, Trump Ends Canada Trade Talks
Published 24 Oct, 2025 07:00pm
ویڈیوز
6PM Aaj News Headlines | US Warns Russia Over Sanctions, Trump Ends Canada Trade Talks
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین