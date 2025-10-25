لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

ہفتہ, اکتوبر 25, 2025  
02 Jumada Al-Awwal 1447  
Monsoon 2025

12PM Aaj News Headlines : Pak–Taliban Talks in Turkey Today | Decision to Overthrow Govt

12PM Aaj News Headlines : Pak–Taliban Talks in Turkey Today | Decision to Overthrow Govt
Published 25 Oct, 2025 01:00pm
ویڈیوز
12PM Aaj News Headlines : Pak–Taliban Talks in Turkey Today | Decision to Overthrow Govt
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین