لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

اتوار, اکتوبر 26, 2025  
03 Jumada Al-Awwal 1447  
Monsoon 2025

Gaza Peace Force Talks in Qatar | US Considers Global Agreement - Aaj News Breaking

Gaza Peace Force Talks in Qatar | US Considers Global Agreement - Aaj News Breaking
Published 26 Oct, 2025 12:00pm
ویڈیوز
Gaza Peace Force Talks in Qatar | US Considers Global Agreement - Aaj News Breaking
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین