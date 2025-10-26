لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

اتوار, اکتوبر 26, 2025  
03 Jumada Al-Awwal 1447  
Monsoon 2025

President Trump Hails PM Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir as Great Leaders - Aaj News

President Trump Hails PM Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir as Great Leaders - Aaj News
Published 26 Oct, 2025 02:00pm
ویڈیوز
President Trump Hails PM Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir as Great Leaders - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین