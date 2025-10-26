لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

اتوار, اکتوبر 26, 2025  
04 Jumada Al-Awwal 1447  
Monsoon 2025

Taxila Fruit Prices Surge | Grapes 1200PKR/KG | Pomegranate 800PKR | Inflation - Pakistan news

Taxila Fruit Prices Surge | Grapes 1200PKR/KG | Pomegranate 800PKR | Inflation - Pakistan news
Published 26 Oct, 2025 07:30pm
ویڈیوز
Taxila Fruit Prices Surge | Grapes 1200PKR/KG | Pomegranate 800PKR | Inflation - Pakistan news
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین