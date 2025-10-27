لائیو ٹی وی  
English

Aaj News

پیر, اکتوبر 27, 2025  
04 Jumada Al-Awwal 1447

Global Oil Prices Jump After Possible US-China Trade Agreement - Aaj News Breaking

Global Oil Prices Jump After Possible US-China Trade Agreement - Aaj News Breaking
Published 27 Oct, 2025 01:00pm
ویڈیوز
Global Oil Prices Jump After Possible US-China Trade Agreement - Aaj News Breaking
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین