Aaj News

Live

Sindh Police Launches Digital Challan System in Karachi to Modernize Traffic Management - Aaj News

Sindh Police Launches Digital Challan System in Karachi to Modernize Traffic Management - Aaj News
Published 27 Oct, 2025 02:30pm
ویڈیوز
Sindh Police Launches Digital Challan System in Karachi to Modernize Traffic Management - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین