Aaj News

Live

Khyber Pakhtunkhwa Faces Wheat Shortage, Governor Appeals to Prime Minister - Aaj News Breaking

Khyber Pakhtunkhwa Faces Wheat Shortage, Governor Appeals to Prime Minister - Aaj News Breaking
Published 27 Oct, 2025 03:30pm
ویڈیوز
Khyber Pakhtunkhwa Faces Wheat Shortage, Governor Appeals to Prime Minister - Aaj News Breaking
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین