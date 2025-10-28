Aaj News

Live

Afghan Youth Struggle | Uncertain Future Amid Ongoing Crisis - News Insight with Amir Zia

Afghan Youth Struggle | Uncertain Future Amid Ongoing Crisis - News Insight with Amir Zia
Published 28 Oct, 2025 12:00am
ویڈیوز
Afghan Youth Struggle | Uncertain Future Amid Ongoing Crisis - News Insight with Amir Zia
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین