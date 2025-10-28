Aaj News

Live

9AM Headline News | Pak Afghan Peace Talks Deadlock | Trump on Asia Visit | Shocking News!

9AM Headline News | Pak Afghan Peace Talks Deadlock | Trump on Asia Visit | Shocking News!
Published 28 Oct, 2025 11:00am
ویڈیوز
9AM Headline News | Pak Afghan Peace Talks Deadlock | Trump on Asia Visit | Shocking News!
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین