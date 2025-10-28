Aaj News

Live

پاک افغان مذاکرات کامیاب نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟

شائع 28 اکتوبر 2025 11:02am
Today Videos
Pakistan Afghanistan Relations | Why Talks Still Not Working? - Pakistan news
مقبول ترین
تازہ ترین