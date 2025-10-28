Aaj News

Live

Islamabad Court Stops PTI Founder’s Arrest, Extends Pre-Arrest Bail in May 9 - Aaj News

Islamabad Court Stops PTI Founder’s Arrest, Extends Pre-Arrest Bail in May 9 - Aaj News
Published 28 Oct, 2025 12:00pm
ویڈیوز
Islamabad Court Stops PTI Founder’s Arrest, Extends Pre-Arrest Bail in May 9 - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین