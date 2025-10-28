Aaj News

Live

Political Crisis in AJK | No-Confidence Motion Against PM | Assembly in Turmoil - Aaj News Breaking

Political Crisis in AJK | No-Confidence Motion Against PM | Assembly in Turmoil - Aaj News Breaking
Published 28 Oct, 2025 12:30pm
ویڈیوز
Political Crisis in AJK | No-Confidence Motion Against PM | Assembly in Turmoil - Aaj News Breaking
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین