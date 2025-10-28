Aaj News

Live

Gas Shortage Returns as Weather Changes, Citizens Distressed – Aaj news Pakistan

Gas Shortage Returns as Weather Changes, Citizens Distressed – Aaj news Pakistan
Published 28 Oct, 2025 03:30pm
ویڈیوز
Gas Shortage Returns as Weather Changes, Citizens Distressed – Aaj news Pakistan
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین