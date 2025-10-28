Aaj News

Live

6PM Aaj News Headlines | Karachi E-Challan: Over Rs. 12.5 Million Fines in 6 Hours

6PM Aaj News Headlines | Karachi E-Challan: Over Rs. 12.5 Million Fines in 6 Hours
Published 28 Oct, 2025 07:00pm
ویڈیوز
6PM Aaj News Headlines | Karachi E-Challan: Over Rs. 12.5 Million Fines in 6 Hours
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین