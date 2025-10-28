Aaj News

Live

Rising Inflation Makes Fruits and Vegetables Unaffordable for Citizens – Aaj News Pakistan

Rising Inflation Makes Fruits and Vegetables Unaffordable for Citizens – Aaj News Pakistan
Published 28 Oct, 2025 08:00pm
ویڈیوز
Rising Inflation Makes Fruits and Vegetables Unaffordable for Citizens – Aaj News Pakistan
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین