Aaj News

Live

7PM Aaj News Headlines | Punjab to Crack Down on Illegal Afghans; Property Penalties Enforced

7PM Aaj News Headlines | Punjab to Crack Down on Illegal Afghans; Property Penalties Enforced
Published 28 Oct, 2025 08:30pm
ویڈیوز
7PM Aaj News Headlines | Punjab to Crack Down on Illegal Afghans; Property Penalties Enforced
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین