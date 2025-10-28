Aaj News

Live

Barrister Gohar Requests Permission for KP CM Sohail Afridi to Meet Imran Khan | Breaking News

Barrister Gohar Requests Permission for KP CM Sohail Afridi to Meet Imran Khan | Breaking News
Published 28 Oct, 2025 09:00pm
ویڈیوز
Barrister Gohar Requests Permission for KP CM Sohail Afridi to Meet Imran Khan | Breaking News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین