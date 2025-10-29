08AM Aaj News Headlines: Israel has blown up the Middle East peace agreement | Gaza Airstrikes
08AM Aaj News Headlines: Israel has blown up the Middle East peace agreement | Gaza Airstrikes
مزید خبریں
Role in the welfare of Palestine will be a matter of pride, says Khawaja Asif - Aaj News Breaking
US vice president upholds Gaza ceasefire - Aaj News Breaking
Hamas declares commitment to peace deal despite Israeli att***s - Aaj News Breaking
09AM News Headlines: Pak-Afghan war, latest situation | Latest Updates - Aaj News Headlines
Israel blows up Gaza peace deal - Aaj News Breaking
Afghan Taliban have no control over negotiations, says Khawaja Asif - Aaj News Breaking
مقبول ترین