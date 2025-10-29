Aaj News

Live

Talks between Pakistan and Afghan Taliban in Istanbul fail - Aaj News Breaking

Talks between Pakistan and Afghan Taliban in Istanbul fail - Aaj News Breaking
Published 29 Oct, 2025 09:30am
ویڈیوز
Talks between Pakistan and Afghan Taliban in Istanbul fail - Aaj News Breaking
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین