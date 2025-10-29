پاک افغان مذاکرات ناکام، ’حملے جاری رہیں گے‘ شائع 29 اکتوبر 2025 10:15am Today Videos Join our Whatsapp Channel Talks between Pakistan and Afghan Taliban in Istanbul fail - Aaj News Breaking Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین پاک افغان مذاکرات میں پاکستانی وفد کا افغان طالبان کو حتمی موقف پیش جنرل ساحر شمشاد کو ’گریٹر بنگلادیش‘ کا نقشہ ملنے پر بھارت میں طوفان برپا بحیرہ چین میں موجود امریکی بحری بیڑے کے دو طیارے 30 منٹ میں تباہ پاک افغان مذاکرات میں پاکستانی وفد کا افغان طالبان کو حتمی موقف پیش جنرل ساحر شمشاد کو ’گریٹر بنگلادیش‘ کا نقشہ ملنے پر بھارت میں طوفان برپا بحیرہ چین میں موجود امریکی بحری بیڑے کے دو طیارے 30 منٹ میں تباہ تازہ ترین کراچی: دو دن میں ساڑھے 3 کروڑ کے ای چالان جاری، لاہور اور اسلام آباد میں جرمانہ کتنا؟ کراچی کی کون سی سڑکوں پر ای چالان ہو رہے ہیں؟ پاک افغان مذاکرات ناکام: دہشت گردوں اور حامیوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی، پاکستان