Aaj News

Live

Hamas declares commitment to peace deal despite Israeli att***s - Aaj News Breaking

Hamas declares commitment to peace deal despite Israeli att***s - Aaj News Breaking
Published 29 Oct, 2025 10:30am
ویڈیوز
Hamas declares commitment to peace deal despite Israeli att***s - Aaj News Breaking
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین