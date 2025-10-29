Aaj News

Live

Karachi e-Challan System Active | Thousands of Fines Issued So Far - Aaj News Pakistan

Karachi e-Challan System Active | Thousands of Fines Issued So Far - Aaj News Pakistan
Published 29 Oct, 2025 12:00pm
ویڈیوز
Karachi e-Challan System Active | Thousands of Fines Issued So Far - Aaj News Pakistan
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین