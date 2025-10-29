Aaj News

Live

Pakistan-Afghanistan Talks | Major Update from Iran Meeting - Aaj news Pakistan

Pakistan-Afghanistan Talks | Major Update from Iran Meeting - Aaj news Pakistan
Published 29 Oct, 2025 01:00pm
ویڈیوز
Pakistan-Afghanistan Talks | Major Update from Iran Meeting - Aaj news Pakistan
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین