Aaj News

Live

US President Threatens to End Gaza Peace Deal | Middle East Tensions Rise

US President Threatens to End Gaza Peace Deal | Middle East Tensions Rise
Published 29 Oct, 2025 04:00pm
ویڈیوز
US President Threatens to End Gaza Peace Deal | Middle East Tensions Rise
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین