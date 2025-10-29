Pakistan advances in diabetes, obesity remedy - #shorts
Pakistan advances in diabetes, obesity remedy - #shorts
مزید خبریں
FBR Implements Digital Monitoring System for Sugar Production - Aaj News Pakistan
Speaker Reviews Appointment of Mahmood Achakzai as Opposition Leader - Aaj News Pakistan
MQM’s Adil Iskari Moves Sindh Assembly for E-Challan Issues - Aaj News Pakistan
Commotion at Court — Hadi Ali Chatha Arrested! - Aaj News Breaking
KP Development Projects Revealed by Azma Bukhari - Aaj News Breaking
4PM Aaj News Headlines | Pak vs Afghan: Khawaja Asif’s Strong Message to Afghan Taliban
مقبول ترین