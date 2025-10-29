7PM Aaj News Headlines | Pak Afghan Conflict | Iran Big Offer | Pak Army Strong Reply
7PM Aaj News Headlines | Pak Afghan Conflict | Iran Big Offer | Pak Army Strong Reply
مزید خبریں
Pakistan–Afghan Taliban Talks Fail — War Drums Begin! What Happens Next? | Spot Light with Munizae
E-Challan Introduced in Karachi: Traffic Violations Now Costlier - Aaj News Pakistan
Sindh Launches Digital Job Portal — Apply for Government Jobs Online With One Click - Aaj Digital
Armed Groups Against State Are Neither Political Nor Religious, Says Maryam Nawaz - Pakistan news
Karachi Prepares Rano Bear’s Transfer to Islamabad and Gilgit - Pakistan news
8PM Aaj News Headlines | Finally Good News for PPP | Zardari New Surprise | Ajk Prime Minister
مقبول ترین