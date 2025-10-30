Aaj News

Live

Seven Indian-sponsored terrorists killed, six soldiers martyred in Kurram – Pakistan News

Seven Indian-sponsored terrorists killed, six soldiers martyred in Kurram – Pakistan News
Published 30 Oct, 2025 01:00am
ویڈیوز
Seven Indian-sponsored terrorists killed, six soldiers martyred in Kurram – Pakistan News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین