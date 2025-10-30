Aaj News

Live

Israeli strikes in Gaza k*ll over 100, hospitals report mass casualties - Aaj News Breaking

Israeli strikes in Gaza k*ll over 100, hospitals report mass casualties - Aaj News Breaking
Published 30 Oct, 2025 11:00am
ویڈیوز
Israeli strikes in Gaza k*ll over 100, hospitals report mass casualties - Aaj News Breaking
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین