Aaj News

Live

01PM News Headlines: Talks with Afghan Taliban to resume | Pak-Afghan war, big news!

01PM News Headlines: Talks with Afghan Taliban to resume | Pak-Afghan war, big news!
Published 30 Oct, 2025 01:30pm
ویڈیوز
01PM News Headlines: Talks with Afghan Taliban to resume | Pak-Afghan war, big news!
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین