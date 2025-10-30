Aaj News

Live

Heavy Fines Imposed for Traffic Violations: Same Offense, Different Penalties - Aaj News Pakistan

Heavy Fines Imposed for Traffic Violations: Same Offense, Different Penalties - Aaj News Pakistan
Published 30 Oct, 2025 01:30pm
ویڈیوز
Heavy Fines Imposed for Traffic Violations: Same Offense, Different Penalties - Aaj News Pakistan
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین