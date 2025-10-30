Aaj News

چین امریکا ٹیرف جنگ تھم گئی، معاہدہ طے پاگیا

شائع 30 اکتوبر 2025 02:59pm
Trump Meets Xi Jinping: Tariff War Paused with Historic Trade Agreement - Aaj News Pakistan
