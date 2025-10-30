Aaj News

Live

CM Sohail Afridi Announces New Cabinet with Over 10 Ministers - Aaj News Pakistan

CM Sohail Afridi Announces New Cabinet with Over 10 Ministers - Aaj News Pakistan
Published 30 Oct, 2025 04:30pm
ویڈیوز
CM Sohail Afridi Announces New Cabinet with Over 10 Ministers - Aaj News Pakistan
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین