Aaj News

Live

Autumn Transforms Swat Valley into a Magical Canvas of Colors - Aaj News Pakistan

Autumn Transforms Swat Valley into a Magical Canvas of Colors - Aaj News Pakistan
Published 30 Oct, 2025 06:00pm
ویڈیوز
Autumn Transforms Swat Valley into a Magical Canvas of Colors - Aaj News Pakistan
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین