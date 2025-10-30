Aaj News

Live

KP Governor Faisal Karim Kundi | Seat in Danger | Political Crisis - Pakistan news

KP Governor Faisal Karim Kundi | Seat in Danger | Political Crisis - Pakistan news
Published 30 Oct, 2025 10:30pm
ویڈیوز
KP Governor Faisal Karim Kundi | Seat in Danger | Political Crisis - Pakistan news
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین