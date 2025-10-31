11AM News Headlines: Saudi Ministry of Hajj and Umrah announces new Umrah policy
11AM News Headlines: Saudi Ministry of Hajj and Umrah announces new Umrah policy
مزید خبریں
Preparation for Mini Budget: Pakistanis Urged to Brace for Additional Rs 200 Billion Taxes
Pak-Afghan Border Tension: Torkham and Kharlachi Borders Remain Closed for 20th DayAaj News Pakistan
Taliban Surrender Marks Major Victory for Pakistan Army – Aaj News Pakistan
1PM Aaj News Headlines : Big Relief for Solar Consumers Announced – Aaj News Pakistan
Fire breaks out in warehouse in Mowach Goth, Karachi - Aaj News Breaking
Net metering rate, big news for solar consumers - Aaj News Breaking
مقبول ترین