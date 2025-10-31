Saba Qamar Dislikes Karachi! What’s Behind Her Discontent? Amir Zia Analysis
Saba Qamar Dislikes Karachi! What’s Behind Her Discontent? Amir Zia Analysis
مزید خبریں
Who is to Blame for Karachi’s Devastating Situation? Murtaza Wahab Shocking Revelation
Karachi Mayor Powers | How True Was the Claim of No Authority? | Governance Debate - Pakistan News
Karachi e-Challan System | Stolen Motorcycle Fined After 4 Years | Owner Shocked - Pakistan News
Abandoned Karachi! - Exclusive Interview of Mayor Karachi Murtaza Wahab - Aaj News
Karachi Extortion Arrest | Kuwaiti Resident Targeted | Suspect Relative | One Crore Demand
Karachi Fire | Maurach Goth Tire Warehouse Blaze | Rescue Challenges | Water Shortage
مقبول ترین