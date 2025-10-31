Is KMC’s Job Only Limited to Trash Collection? Mayor Karachi Murtaza Wahab Breaks Silence

Is KMC's Job Only Limited to Trash Collection? Mayor Karachi Murtaza Wahab Breaks Silence
Published 31 Oct, 2025 09:30pm
ویڈیوز
Is KMC’s Job Only Limited to Trash Collection? Mayor Karachi Murtaza Wahab Breaks Silence
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین