Pakistan-Afghanistan ceasefire: Borders reopen; latest updates on the situation - Aaj News Pakistan

Pakistan-Afghanistan ceasefire: Borders reopen; latest updates on the situation - Aaj News Pakistan
Published 01 Nov, 2025 11:30am
ویڈیوز
Pakistan-Afghanistan ceasefire: Borders reopen; latest updates on the situation - Aaj News Pakistan
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین